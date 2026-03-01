В рамках 27-го тура Серии А «Рома» примет «Ювентус».  Матч состоится 1 марта в Риме на стадионе «Олимпико».  Начало в 22:45 мск.

«Рома» после 26 матчей имеет 50 очков на счету.  Коллектив Гасперини занимает 4-е место в таблице и очень близок к тому, чтобы выйти на третье место.  Как бы там ни было, главное задачей «римлян» сейчас является удержание позиции в зоне ЛЧ.

«Ювентус» с 46 баллами идет на шестой позиции.  После двух поражений и ничьи туринцы подошли к моменту, когда могут потерять место в еврокубковой зоне.  Таким образом, «Старой Сеньоре» сегодня также нужны очки.

Последние 5 поединков в этом противостоянии «Ювентусу» удалось остаться непобежденным.  В его активе 2 победы и 3 ничьи.  Сумеют ли «джаллоросси» прервать серию соперника и одержать важную победу?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

  • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.84.
  • Букмекеры оцениваются шансы команд на успех котировками 2.62 и 3.05 соответственно, на ничью они предлагают 3.07.
  • Искусственный интеллект считает, что беспроигрышная серия «Ювентуса» в матче с «Ромой» продолжится и туринцы выиграют 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Рома» — «Ювентус» смотрите на LiveCup.Run.

Прямую трансляцию матча «Рома» — «Ювентус» смотрите на LiveCup.Run.

И да — ставки должны приносить радость, а не головную боль. Ставьте только то, что не жалко проиграть.