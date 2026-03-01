В рамках 27-го тура Серии А «Рома» примет «Ювентус». Матч состоится 1 марта в Риме на стадионе «Олимпико». Начало в 22:45 мск.

«Рома» после 26 матчей имеет 50 очков на счету. Коллектив Гасперини занимает 4-е место в таблице и очень близок к тому, чтобы выйти на третье место. Как бы там ни было, главное задачей «римлян» сейчас является удержание позиции в зоне ЛЧ.

«Ювентус» с 46 баллами идет на шестой позиции. После двух поражений и ничьи туринцы подошли к моменту, когда могут потерять место в еврокубковой зоне. Таким образом, «Старой Сеньоре» сегодня также нужны очки.

Последние 5 поединков в этом противостоянии «Ювентусу» удалось остаться непобежденным. В его активе 2 победы и 3 ничьи. Сумеют ли «джаллоросси» прервать серию соперника и одержать важную победу?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.84.

Букмекеры оцениваются шансы команд на успех котировками 2.62 и 3.05 соответственно, на ничью они предлагают 3.07.

Искусственный интеллект считает, что беспроигрышная серия «Ювентуса» в матче с «Ромой» продолжится и туринцы выиграют 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Рома» — «Ювентус» смотрите на LiveCup.Run.

И да — ставки должны приносить радость, а не головную боль. Ставьте только то, что не жалко проиграть.