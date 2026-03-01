«Эспаньол» с 36 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице, «Эльче» (26) — 16-й.

На точные удары Кике Гарсии и Карлоса Ромеро хозяева ответили голами Марка Агуадо и Рафаэля Мира с пенальти.

В матче 26-го тура испанской Примеры «Эльче» и «Эспаньол» сыграли вничью 2:2.

