В матче 26-го тура испанской Примеры «Эльче» и «Эспаньол» сыграли вничью 2:2.
На точные удары Кике Гарсии и Карлоса Ромеро хозяева ответили голами Марка Агуадо и Рафаэля Мира с пенальти.
Результат матча
ЭльчеЭльче1:2ЭспаньолБарселона
0:1 Кевин Гарсиа 7' 1:1 Марк Агуадо 42' 1:2 Карлос Ромеро 57'
Эльче: Матиас Дитуро, Лео Петро, Давид Аффенгрубер, Педро Бигас (Виктор Чуст 46'), Алейкс Фебас, Марк Агуадо, Херман Валера (Адрия Педроса 76'), Тете Моренте (Хосан 66'), Лукас Сепеда (Грэйди Диангана 73'), Андре Силва (Альваро Родригес 73'), Рафаэль Мир Висенте
Эспаньол: Марко Дмитрович, Кевин Гарсиа (Рамон Терратс 76'), Карлос Ромеро, Леандро Кабрера, Клеменс Ридель, Омар Эль-Хилали, Эдуардо Экспозито (Роберто Фернандес 76'), Пере Милья (Шарль Пикель 58'), Поль Лосано (Жофре Каррерас 58'), Урко Гонсалес, Тайрис Долан
Жёлтые карточки: Тайрис Долан 29' (Эспаньол), Урко Гонсалес 50' (Эспаньол), Эдуардо Экспозито 74' (Эспаньол), Роберто Фернандес 77' (Эспаньол)
«Эспаньол» с 36 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице, «Эльче» (26) — 16-й.