Игра 22‑го тура Первой лиги чемпионата России по футболу между «Черноморцем» и московским «Торпедо» может пройти без зрителей.

Стадион «Центральный» ФК «Черноморец»

«Друзья, сейчас оперштабом города рассматривается вопрос о возможном проведении матча без зрителей в связи с сохранением опасности атаки безэкипажными катерами. Уточнённую информацию сообщим позднее», — говорится в сообщении новороссийского клуба.

Изначально игра должна была начаться в 15:00 (мск), но была сдвинута на полчаса позже из‑за угрозы атаки беспилотниками.

Вчера, 28 февраля, мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в Новороссийске включили сирены системы оповещения из‑за атаки БПЛА.