Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о тех футболистах, которые сейчас не отдаются полностью игре.

Альваро Арбелоа globallookpress.com

«Я всегда понимал только одно — нужно отдавать всего себя своему клубу. А когда приезжаешь в сборную — отдавать всего себя своей стране.

Я не понимаю футболистов, которые берегут силы, не идут в стык, боятся получить травму или думают о чем-то другом, кроме как выкладываться на максимум за "Реал" в данном случае. Нет лучшего способа подготовиться, чем показывать высокий уровень игры в своем клубе. Именно этого я и жду от игроков», — цитирует Арбелоа Marca.

В настоящий момент «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице испанской Примеры.