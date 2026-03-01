Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев прокомментировал разгромное поражение от московского «Динамо» со счётом 0:4 в 19‑м туре РПЛ и добавил, что не боится уйти в отставку.

Магомед Адиев globallookpress.com

«Меня уже раз 20 снимали и назначали. Я думаю об увольнении в последнюю очередь. Мой кредит доверия — мои результаты. Как решит руководство, так оно и будет. Я буду сосредоточен на команде до последнего момента.

Всё пошло не так с первых минут. Мы дали "Динамо" слишком много свободы. Этого делать было нельзя. Весь сбор сидели на прессинге, но "Динамо" легко выходило из‑под нашего давления», — цитирует Адиева «Матч ТВ».

Адиев возглавил самарцев весной 2025 года. Сейчас «Крылья Советов» идут на 13‑й строчке в таблице РПЛ с 17 очками. В 20‑м туре команде предстоит домашняя встреча с махачкалинским «Динамо».