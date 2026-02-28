«Ланс» сыграл вничью со «Страсбургом» (1:1) в матче 24-го тура французской Лиги 1.

Адриен Томассон — игрок «Ланса»
Адриен Томассон — игрок «Ланса» globallookpress.com

У хозяев единственный гол забил Хоакин Паничелли на 18-й минуте.

«Ланс» сумел сравнять счет на 62-й минуте благодаря голу Мамаду Сангаре.

Результат матча

СтрасбургСтрасбургСтрасбург1:1ЛансЛансЛанс
1:0 Хоакин Паникелли 18' 1:1 Мамаду Сангаре 62'
Страсбург:  Гела Дуэ,  Эндрю Омобамиделе,  Исмаэль Дукуре,  Валентин Барко,  Самир эль Мурабет,  Абдул Уаттара,  Диегу Морейра (Макси Ойеделе 90'),  Хулио Энсисо,  Марсьяль Годо (Lucas Hogsberg 76'),  Хоакин Паникелли,  Mike Penders
Ланс:  Робин Риссер,  Матьё Юдоль,  Маланг Сарр,  Нидал Челик,  Флорьян Товен (Флорьян Сотока 81'),  Адриен Томассон (Амаду Айдара 73'),  Мамаду Сангаре,  Одсонн Эдуард (Аллан Сент-Максимен 60'),  Уэсли Саид (Абдалла Сима 72'),  Сауд Абдул Хамид,  Ismaelo Ganiou
Жёлтые карточки:  Абдул Уаттара 4',  Хулио Энсисо 79'  —  Адриен Томассон 45+1',  Матьё Юдоль 87'

После этого матча «Ланс» занимает 2-е место в таблице Лиги 1 с 53 очками в активе.  «Страсбург» — на 7-й строчке с 35-ю баллами.