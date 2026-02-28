После этого матча «Ланс» занимает 2-е место в таблице Лиги 1 с 53 очками в активе. «Страсбург» — на 7-й строчке с 35-ю баллами.

У хозяев единственный гол забил Хоакин Паничелли на 18-й минуте.

«Ланс» сыграл вничью со «Страсбургом» (1:1) в матче 24-го тура французской Лиги 1.

2.00

Прогнозы•Сегодня 21:00 «Монако» — «Анже». Прогноз и ставка «Монако» будет торопиться!

Футбол•Вчера 22:14 «Реал» выбьет «Ман Сити», сказка «Будё-Глимт» продолжится: прогнозы на 1/8 финала ЛЧ

Футбол•Вчера 18:35 Александр Елагин: «Ман Сити» пройдет «Реал», если не будет готов Мбаппе

Футбол•26/02/2026 23:23 «Црвена Звезда» — «Лилль»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Европы

Футбол•26/02/2026 16:03 Не спешите радоваться: «Ремонтада» и еще девять самых безумных камбэков в плей-офф ЛЧ

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 15:54 Джанни Инфантино — 10 лет у власти: рост, противоречия и трансформация ФИФА

Футбол•Вчера 13:55 Пристанище для стареющих звезд и бюрократический ад: что убивает итальянский футбол

Футбол•26/02/2026 08:00 Реванш «Зенита», пробы пера Карседо, слалом «Балтики». Топ-7 ожиданий от весенней части РПЛ

Футбол•26/02/2026 16:09 Лётчик‑истребитель, ни слова о победе и «Кольцо»: философия успеха «Будё-Глимт»

Футбол•26/02/2026 02:29 Карлики сильнее грандов: «Буде-Глимт» и ещё несколько незабываемых историй

Выбор читателей

Хоккей•26/02/2026 17:04 Wanted: один из самых дорогих игроков КХЛ кинул «Автомобилист» и уехал в США?

Хоккей•22/02/2026 07:47 Самоустранение: как минское «Динамо» лишает себя шансов на Кубок Гагарина

Теннис•23/02/2026 11:25 Неделя тенниса: слезы Мирры, спад Медведева и доминирование Алькараса

Милан-2026•23/02/2026 01:27 Церемония закрытия Олимпиады-2026: фотогалерея

Футбол•23/02/2026 19:31 Трансферный дайджест. 17 — 23 февраля

Самое интересное

Футбол•30/01/2026 12:03 Больше не значит лучше: 5 причин, почему формат Лиги чемпионов нуждается в реформе

Бои•30/01/2026 16:26 Клоны Макгрегора: Шон О’Мэлли, плохиш из Ливерпуля и еще три неудачника

Футбол•29/01/2026 17:33 «Мерси, Зизу»: тернистый путь футбольного гения Зинедина Зидана

Футбол•29/01/2026 13:28 Хватит распыляться: почему клубам-середнякам иногда выгодно «сливать» чемпионат