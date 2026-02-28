«Ланс» сыграл вничью со «Страсбургом» (1:1) в матче 24-го тура французской Лиги 1.
У хозяев единственный гол забил Хоакин Паничелли на 18-й минуте.
«Ланс» сумел сравнять счет на 62-й минуте благодаря голу Мамаду Сангаре.
Результат матча
СтрасбургСтрасбург1:1ЛансЛанс
1:0 Хоакин Паникелли 18' 1:1 Мамаду Сангаре 62'
Страсбург: Гела Дуэ, Эндрю Омобамиделе, Исмаэль Дукуре, Валентин Барко, Самир эль Мурабет, Абдул Уаттара, Диегу Морейра (Макси Ойеделе 90'), Хулио Энсисо, Марсьяль Годо (Lucas Hogsberg 76'), Хоакин Паникелли, Mike Penders
Ланс: Робин Риссер, Матьё Юдоль, Маланг Сарр, Нидал Челик, Флорьян Товен (Флорьян Сотока 81'), Адриен Томассон (Амаду Айдара 73'), Мамаду Сангаре, Одсонн Эдуард (Аллан Сент-Максимен 60'), Уэсли Саид (Абдалла Сима 72'), Сауд Абдул Хамид, Ismaelo Ganiou
Жёлтые карточки: Абдул Уаттара 4', Хулио Энсисо 79' — Адриен Томассон 45+1', Матьё Юдоль 87'
После этого матча «Ланс» занимает 2-е место в таблице Лиги 1 с 53 очками в активе. «Страсбург» — на 7-й строчке с 35-ю баллами.