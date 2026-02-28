Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подвел итог матча против «Вест Хэма» (5:2).

Арне Слот globallookpress.com

«Главное, что мы забили три гола после стандартных положений, а можно сказать, что и четыре, потому что мяч Коди тоже был забит после розыгрыша стандарта, пусть и чуть позже. Это может существенно повлиять на игру.

Не думаю, что счет 3:0 к перерыву полностью отражал происходящее на поле. Часто бывало наоборот — мы заслуживали гораздо большего, но не получали результат из-за пропущенного со стандарта. Сегодня мы, пожалуй, не заслуживали 3:0 к перерыву. То, что мы вели в счете, — это нормально, но три мяча — это приятно», — приводит слова Слота ВВС.

«Ливерпуль» набрал 48 очков и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» с 25 баллами идет 18-м.