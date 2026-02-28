Бывший наставник Гарет Саутгейт отметил, что пока он не намерен возобновлять тренерскую деятельность.

Ранее сообщалось, что Саутгейт претендует на пост тренера «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас».

«Не горю желанием тренировать в Премьер-лиге.  У меня была одна из самых лучших работ в мировом футболе, так что я избалован.  Важные матчи, работа с выдающимися игроками.  Никакого вмешательства со стороны владельца.

Я не хочу тренировать другую национальную команду.  Клуб?  Честно говоря, это не то, чем я хочу заниматься.  Сейчас, спустя два года после ухода из сборной, я не в активном поиске тренерской работы», — приводит слова Саутгейта Mirror.

Саутгейт тренировал сборную Англии с 2016 по 2024 год.