Бывший наставник Гарет Саутгейт отметил, что пока он не намерен возобновлять тренерскую деятельность.

Гарет Саутгейт globallookpress.com

Ранее сообщалось, что Саутгейт претендует на пост тренера «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас».

«Не горю желанием тренировать в Премьер-лиге. У меня была одна из самых лучших работ в мировом футболе, так что я избалован. Важные матчи, работа с выдающимися игроками. Никакого вмешательства со стороны владельца.

Я не хочу тренировать другую национальную команду. Клуб? Честно говоря, это не то, чем я хочу заниматься. Сейчас, спустя два года после ухода из сборной, я не в активном поиске тренерской работы», — приводит слова Саутгейта Mirror.

Саутгейт тренировал сборную Англии с 2016 по 2024 год.