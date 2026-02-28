Английский нападающий Маркус Рашфорд согласовал контракт с испанской «Барселоной», сообщает Sport.es.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

По информации источника, каталонский клуб предложил англичанину трехлетний контракт со значительным уменьшением зарплаты.

Также утверждается, что «Барселона» намерена активировать пункт о выкупе в размере 30 млн евро, чтобы заполучить футболиста этим летом.

Права на 28-летнего игрока принадлежат «Манчестер Юнайтед», откуда Рашфорд был взят в аренду каталонцами.

В текущем сезоне Рашфорд провел за «Барселону» 34 матча во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отметился 11 результативными передачами.