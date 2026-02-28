В 24-м туре Лиги 1 «Монако» сыграет с «Анже» на стадионе «Луи II». Матч состоится 28 февраля в 21:00 мск.

«Монако» набрал неплохую серию в Лиге 1, однако клубу все еще не хватает очков для попадания в зону еврокубков. Таким образом, сегодня «монегаскам» нужно повторить предыдущие результаты, когда они обыграли «Ланс» (3:2) и «Нант» (3:1).

Тем не менее хозяевам не стоит забывать, что в первом круге им не удалось победить «Анже». Матч закончился вничью 1:1. Извлек ли «Монако» урок из того результата? Смогут ли хозяева после вылета из ЛЧ взять себя в руки и продолжить борьбу за еврокубки?

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

Котировки букмекеров: 1.45 на победу «Монако», 4.87 на ничью, 7.05 на «Анже»,

ИИ считает, что «Монако» потерпит поражение со счетом 0:1.

