Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о борьбе за чемпионский титул в текущем сезоне РПЛ.

Михаил Галактионов globallookpress.com

«Задача борьбы за чемпионство? Отвечу тем, что тут вопрос, не кто кому назначил и поставил и поставил ли вообще, а что вообще внутри самих игроков, какие амбиции у них. Поверьте, они есть. Нам надо двигаться от матча к матчу. Нам не надо сейчас бросаться лозунгами. Все‑таки много кто сейчас много что декларирует, но никто ничего не делает. Нам надо оставаться скромными, пахать, трудиться, добиваться результата, а не заниматься популизмом. Очень важно двигаться вперед», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

В настоящий момент «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ и отстает от первого «Крансодара» на три очка.