Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о борьбе за чемпионский титул в текущем сезоне РПЛ.

Михаил Галактионов
Михаил Галактионов globallookpress.com

«Задача борьбы за чемпионство?  Отвечу тем, что тут вопрос, не кто кому назначил и поставил и поставил ли вообще, а что вообще внутри самих игроков, какие амбиции у них.  Поверьте, они есть.  Нам надо двигаться от матча к матчу.  Нам не надо сейчас бросаться лозунгами.  Все‑таки много кто сейчас много что декларирует, но никто ничего не делает.  Нам надо оставаться скромными, пахать, трудиться, добиваться результата, а не заниматься популизмом.  Очень важно двигаться вперед», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

В настоящий момент «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ и отстает от первого «Крансодара» на три очка.