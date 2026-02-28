Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков высказался о победе над «Пари НН» (2:1).

Алексей Батраков globallookpress.com

«Поздравляю команду с тяжелой победой. Красная карточка в первом тайме нас немного подломила, но, с другой стороны, мы завелись. Пенальти… Обсуждать не буду, просто поздравляю с победой. Нас просили побольше играть с мячом, терпеть и ждать своего момента, а в обороне играть плотнее», — цитирует Батракова «Матч ТВ».

Теперь у «Локомотива» 40 очков и третья позиция в таблице РПЛ. «Пари НН» — на предпоследней строчке с 14 очками.