Главный тренер «Рубина» Франк Артига прокомментировал поражение в матче с махачкалинским «Динамо»(1:2).

Франк Артига globallookpress.com

«Никогда не ждешь матча в таких условиях. Вся подготовка свелась к длинным передачам и единоборствам.

Второй пенальти? Мы три раза просили провести замену, но разрешение не было дано. Наш футболист испытывал недомогание, но нам не дали разрешение, и случился этот пенальти», — приводит слова Артиги «Матч ТВ».

Махачкалинцы с 18 очками поднялся на 12-е место в РПЛ, «Рубин» с 24 баллами остался на 7-й строчке в турнирной таблице.