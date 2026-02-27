Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением об отмененном голе «Балтики» в матче 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

Александр Мостовой globallookpress.com

Напомним, что на 75-й минуте калининградская команда забила гол благодаря точному удару Кевина Андраде, но судья зафиксировал офсайд и отменил взятие ворот.

«Тут не имеет смысла говорить об уровне футбола, тут всё упирается в не засчитанный "Балтикой" забитый мяч. Поэтому тут бесполезно что-то говорить, потому что инфоповод только про гол "Балтики".

По мне, забит чистый гол, по-футбольному. Поэтому эти отговорки, начертили линию зачем-то. Ну бил вообще-то другой игрок, если бы игрок, якобы находящийся в офсайде мешал вратарю, если бы он движение какое-то делал. Игрок вообще не видел тоже, но тут же скажут, что вратарь не видел, тогда это вина вратаря, что он не видел момент удара. Тот же движения даже никакого не делал, он как шёл от ворот, так и шёл», — сказал Мостовой изданию «Евро-Футбол. Ру».

После этого матча «Балтика» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 35-ю очками в активе. В следующем поединке калининградцы вновь встретятся с «Зенитом» 3-го марта в рамках Кубка России.