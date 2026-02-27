«Лех» минимально переиграл «КуПС» в рамках 1/16 финала Лиги конференций со счетом 1:0.
Единственный гол на счету Пабло Родригеса на 66-й минуте.
Результат матча
Лех ППознань1:0КуПСЛига конференций. 1/16 финала
1:0 Пабло Родригес 65'
Лех П: Бартош Мрозек, Жоэл Виейра Перейра, Антонио Милич (Алекс Дуглас 70'), Михал Гургуль, Матеуш Скшипчак, Антони Козубаль, Таофик Исмахил (Yannick Agnero 60'), Луис Пальма, Патрик Волемарк (Али Голизаде 60'), Пабло Родригес (Гисли Тордарсон 75'), Микаэль Исхак (Даниэль Хоканс 60')
КуПС: Йоханнес Крайдль, Боб Нии Арма, Артту Лётьёнен, Петтери Пеннанен, Отто Руоппи, Gustav Engvall, Valentin Gasc, Niilo Kujasalo, Clinton Antwi, Taneli Hamalainen, Akseli Puukko (Расмус Тикканен 9')
Жёлтая карточка: Антонио Милич 29' (Лех П)
«Лех» выиграл противостояние с общим счетом 3:0 и вышел в 1/8 финала турнира.