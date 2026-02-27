«Лех» выиграл противостояние с общим счетом 3:0 и вышел в 1/8 финала турнира.

Единственный гол на счету Пабло Родригеса на 66-й минуте.

«Лех» минимально переиграл «КуПС» в рамках 1/16 финала Лиги конференций со счетом 1:0.

1.93

Прогнозы•Завтра 14:30 «Краснодар» — «Ростов». Прогноз и ставка «Краснодар» начнет весеннюю часть РПЛ с минимальной победы?

Футбол•Сегодня 01:01 «Ноттингем Форест» — Фенербахче: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Европы

Футбол•Сегодня 01:00 «Кристал Пэлас» — «Зриньски»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги конференций

Футбол•Сегодня 00:55 «Болонья» — «Бранн»: онлайн, прямая трансляция матча ЛЕ

Футбол•Вчера 23:50 «Виктория Пльзень» — «Панатинаикос»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Европы

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 16:09 Лётчик‑истребитель, ни слова о победе и «Кольцо»: философия успеха «Будё-Глимт»

Футбол•Вчера 16:03 Не спешите радоваться: «Ремонтада» и еще девять самых безумных камбэков в плей-офф ЛЧ

Футбол•Вчера 08:00 Реванш «Зенита», пробы пера Карседо, слалом «Балтики». Топ-7 ожиданий от весенней части РПЛ

Футбол•Вчера 02:29 Карлики сильнее грандов: «Буде-Глимт» и ещё несколько незабываемых историй

Футбол•25/02/2026 19:29 Ставка на неизвестного: почему Сенне Ламменс — лучший трансфер сезона в АПЛ

Выбор читателей

Милан-2026•22/02/2026 03:40 Канада — США: финал, который ждали 12 лет

Милан-2026•20/02/2026 04:51 Падение Петросян: как именно россиянка осталась без медали. Фотогалерея

Милан-2026•19/02/2026 18:25 Искусство быть собой: секрет успеха Алисы Лю

Милан-2026•20/02/2026 04:47 Фигурка на ОИ-2026: Сакамото проиграла Лю, риск Петросян не оправдался

Футбол•21/02/2026 18:48 Бег с барьерами: неприятности преследуют Самошникова в «Спартаке»

Самое интересное

Милан-2026•10/02/2026 14:04 «Я слишком упрямая»: история олимпийского возвращения Эмили Фишналлер

Бои•10/02/2026 11:57 От сравнений с Хабибом до грани увольнения. Карьера Алмейды в UFC резко пошла вниз

Футбол•09/02/2026 18:03 Алмазы в грязи: почему клубы Премьер-лиги ищут будущих звезд в английской трясине

Милан-2026•09/02/2026 20:57 Мимо пьедестала: топ-10 суперзвезд НХЛ, пропустивших две последние Олимпиады