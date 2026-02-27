«Сигма» в гостях переиграла «Лозанну» в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов — 2:1.
Яхим Шип вывел гостей вперед на 22-й минуте. Омар Джанне сравнял счет на 35-й минуте, но на исходе первого тайма Антонин Русек восстановил преимущество «Сигмы».
Карим Соу за две минуты до конца второго тайма сравнял счет, но был отменен из-за офсайда.
Результат матча
ЛозаннаЛига конференций. 1/16 финала2:2Сигма ОлОломоуц
0:1 Jachym Sip 22' 1:1 Omar Janneh 35' 1:2 Antonin Rusek 44' 2:2 Abdou Karim Sow 90+4'
Лозанна: Карло Летица, Брандон Соппи, Флоран Молле (Seydou Traore 67'), Оливьер Кустодио, Натан Батлер-Ойедеджи, Kevin Mouanga, Abdou Karim Sow, Sekou Fofana (Morgan Poaty 70'), Nicky Beloko (Габриел Сигуа 67'), Gaoussou Diakite, Omar Janneh (Enzo Kana-Biyik 84')
Сигма Ол: Ян Кутны, Матуш Малый, Абдулайе Силла, Петер Барат (Jiri Spacil 88'), Михал Беран, Ян Климент (Mohamed Yasser Nour 63'), Danijel Sturm, Матей Хадас, Jachym Sip (Филип Славичек 70'), Antonin Rusek (Матей Микуленка 70'), Jiri Slama
Жёлтые карточки: Kevin Mouanga 46' — Абдулайе Силла 28', Jachym Sip 62', Mohamed Yasser Nour 78'
«Сигма» выиграла противостояние с общим счетом 3:2 и вышла в 1/8 финала турнира.