«Сигма» в гостях переиграла «Лозанну» в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов — 2:1.

Яхим Шип вывел гостей вперед на 22-й минуте. Омар Джанне сравнял счет на 35-й минуте, но на исходе первого тайма Антонин Русек восстановил преимущество «Сигмы».

Карим Соу за две минуты до конца второго тайма сравнял счет, но был отменен из-за офсайда.

Результат матча

Лозанна Лига конференций. 1/16 финала 2:2 Сигма Ол Оломоуц

0:1 Jachym Sip 22' 1:1 Omar Janneh 35' 1:2 Antonin Rusek 44' 2:2 Abdou Karim Sow 90+4'

Лозанна: Карло Летица, Брандон Соппи, Флоран Молле ( Seydou Traore 67' ), Оливьер Кустодио, Натан Батлер-Ойедеджи, Kevin Mouanga, Abdou Karim Sow, Sekou Fofana ( Morgan Poaty 70' ), Nicky Beloko ( Габриел Сигуа 67' ), Gaoussou Diakite, Omar Janneh ( Enzo Kana-Biyik 84' )

Сигма Ол: Ян Кутны, Матуш Малый, Абдулайе Силла, Петер Барат ( Jiri Spacil 88' ), Михал Беран, Ян Климент ( Mohamed Yasser Nour 63' ), Danijel Sturm, Матей Хадас, Jachym Sip ( Филип Славичек 70' ), Antonin Rusek ( Матей Микуленка 70' ), Jiri Slama

Жёлтые карточки: Kevin Mouanga 46' — Абдулайе Силла 28', Jachym Sip 62', Mohamed Yasser Nour 78'