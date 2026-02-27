Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился ожиданиями от игры калининградской «Балтики» во второй части сезона РПЛ.

Андрей Талалаев — главный тренер «Балтики» globallookpress.com

«"Балтика" должна была перезарядиться за паузу. Было время отдохнуть, провести несколько сборов. Я знаю тренерский штаб. Мне посчастливилось с ними работать. Это профессиональные специалисты, которые умеют готовить команду. По кондициям они должны быть одними из лучших в чемпионате. Хватит ли мастерства и везения, покажет время. Будет интересно за ними смотреть.»Балтика« добавит интриги в чемпионате. Спасибо за это», — цитирует Геркуса «Чемпионат».

«Балтика» с 35 баллами занимает пятое место в РПЛ после 18-ти туров.