Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился ожиданиями от игры калининградской «Балтики» во второй части сезона РПЛ.

Андрей Талалаев — главный тренер «Балтики»
«"Балтика" должна была перезарядиться за паузу.  Было время отдохнуть, провести несколько сборов.  Я знаю тренерский штаб.  Мне посчастливилось с ними работать.  Это профессиональные специалисты, которые умеют готовить команду.  По кондициям они должны быть одними из лучших в чемпионате.  Хватит ли мастерства и везения, покажет время.  Будет интересно за ними смотреть.»Балтика« добавит интриги в чемпионате.  Спасибо за это», — цитирует Геркуса «Чемпионат».

«Балтика» с 35 баллами занимает пятое место в РПЛ после 18-ти туров.