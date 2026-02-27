«АЗ» разгромил «Ноа» в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций со счетом 4:0.

Свен Мейнанс globallookpress.com

Счет открыл Ро-Занджело Дал на 5-й минуте. Дублем в составе победителей отметился Свен Мейнанс, отличившийся на 39-й и 54-й минутах встречи. Исак Йенсен забил четвертый мяч своей команды в компенсированное время.

Результат матча АЗ Алкмар Алкмар 3:0 Ноа Ереван 1:0 Ro-Zangelo Daal 5' 2:0 Свен Мейнанс 39' 3:0 Свен Мейнанс 54' АЗ Алкмар: Ром-Джейден Овусу-Одуро, Элайджа Дейкстра, Алешандре Пенетра, Пер Копмейнерс, Свен Мейнанс ( Свен Мейнанс 69' ), Ибрахим Садик ( Исак Йенсен 83' ), Трой Пэрротт, Billy van Duijl, Mateo Chavez ( Мес де Вит 80' ), Kees Smit ( Kasper Boogaard 69' ), Ro-Zangelo Daal ( Ayoub Oufkir 83' ) Ноа: Алексей Площадный, Давид Суалехе, Нермин Золотич, Натанаэль Саинтини, Сергей Мурадян ( Эрик Боаки 80' ), Оганес Амбарцумян ( Имран Улад Омар 57' ), Густаво Сангаре ( Матеус Аиас 57' ), Такуто Осима, Ян Этеки, Nardin Mulahusejnovic ( Марин Яколиш 63' ), Helder Жёлтые карточки: Свен Мейнанс 44', Элайджа Дейкстра 70' — Сергей Мурадян 73'

Статистика матча 5 Удары в створ 1 3 Удары мимо 2 62 Владение мячом 38 7 Угловые удары 1 2 Офсайды 1 17 Фолы 8

«АЗ» выиграл противостояние с общим счетом 4:1 и вышел в 1/8 финала турнира.