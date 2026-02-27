«АЗ» разгромил «Ноа» в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций со счетом 4:0.
Счет открыл Ро-Занджело Дал на 5-й минуте. Дублем в составе победителей отметился Свен Мейнанс, отличившийся на 39-й и 54-й минутах встречи. Исак Йенсен забил четвертый мяч своей команды в компенсированное время.
Результат матча
АЗ АлкмарАлкмар3:0НоаЕреван
1:0 Ro-Zangelo Daal 5' 2:0 Свен Мейнанс 39' 3:0 Свен Мейнанс 54'
АЗ Алкмар: Ром-Джейден Овусу-Одуро, Элайджа Дейкстра, Алешандре Пенетра, Пер Копмейнерс, Свен Мейнанс (Свен Мейнанс 69'), Ибрахим Садик (Исак Йенсен 83'), Трой Пэрротт, Billy van Duijl, Mateo Chavez (Мес де Вит 80'), Kees Smit (Kasper Boogaard 69'), Ro-Zangelo Daal (Ayoub Oufkir 83')
Ноа: Алексей Площадный, Давид Суалехе, Нермин Золотич, Натанаэль Саинтини, Сергей Мурадян (Эрик Боаки 80'), Оганес Амбарцумян (Имран Улад Омар 57'), Густаво Сангаре (Матеус Аиас 57'), Такуто Осима, Ян Этеки, Nardin Mulahusejnovic (Марин Яколиш 63'), Helder
Жёлтые карточки: Свен Мейнанс 44', Элайджа Дейкстра 70' — Сергей Мурадян 73'
«АЗ» выиграл противостояние с общим счетом 4:1 и вышел в 1/8 финала турнира.