Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев считает, что травма вингера Вадима Ракова очень сильно сказалась на результативности команды.

Магомед Адиев globallookpress.com

«Когда Раков был в составе, у нас были определённые гарантированные моменты — он всегда находит возможность угрожать воротам. Когда он выбыл, это стало проблемой. У нас с реализацией и голами стало хуже. В конце первой части сезона мы играли сугубо в оборонительный футбол, но нужно было выживать и выжимать хоть какие‑то очки», — сказал Адиев в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Раков не выходит на поле с сентября 2025 года, когда в составе молодёжной сборной России получил травму. В декабре ему была сделана операция, сейчас он проходит реабилитацию.

Всего за «Крылья Советов» он сыграл 11 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста. Раков принадлежит «Локомотиву» и играет на правах аренды в Самаре.