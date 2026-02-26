Пресс-служба Лиги чемпионов объявила, что нападающий мадридского «Атлетико» Александр Серлот стал игроком недели.

Александр Серлот globallookpress.com

Норвежский форвард забил три мяча в ответном матче раунда плей-офф против «Брюгге» (4:1), что помогло «Атлетико» выйти в 1/8 финала турнира.

В голосовании Серлот занял первое место, опередив Йенса Петтера Хеуге из «Буде-Глимта», который сделал гол и результативную передачу в матче с «Интером» (1:2), а также полузащитника «Реала» Орельена Тчуамени, который сравнял счет в игре с «Бенфикой» (2:1).

Также в борьбе за звание игрока недели участвовал форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен, забивший гол в ворота «Ювентуса» в дополнительное время (3:2).