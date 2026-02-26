«Самсунспор» одержал победу над «Шкендией» в ответной встрече 1/16 финала Лиги конференций — 3:0.

Оливье Нтчам открыл счет на 53-й минуте, реализовав пенальти. Шериф Ндиайе удвоил преимущество турецкого клуба на 71-й минуте. Дубль Мариуса (79', 90+2') установил окончательный счет в матче.

Результат матча

Самсунспор Самсун 3:0 Шкендия Лига конференций. 1/16 финала

1:0 Оливье Нтшан 53' пен. 2:0 Шериф Ндиайе 71' 3:0 Мариус Муандилмаджи 79'

Самсунспор: Окан Коджук, Зеки Явру ( Joe Mendes 75' ), Любомир Шатка, Рик Ван Дронгелен, Антуан Макумбу ( Юнус Эмре Чифт 83' ), Оливье Нтшан, Карло Хольсе, Шериф Ндиайе ( Джелил Юксел 75' ), Мариус Муандилмаджи, Logi Tomasson ( Сонер Гёнюль 86' ), Jaures Assoumou ( Ebrima Ceesay 83' )

Шкендия: Бабукарр Гайе, Роналдо Уэбстер, Анес Мельичи, Имран Фетай ( Эндрит Красничи 77' ), Александр Трумчи, Себастьян Спахиу ( Бесарт Ибраими 61' ), Арбин Зейнулай ( Вейн Крстевски 86' ), Лиридон Лятифи ( Адаму Альхассан 77' ), Фабрис Тамба, Fahd Ndzengue ( Решат Рамадани 77' ), Drilon Islami

Жёлтые карточки: Арбин Зейнулай 28' (Шкендия), Фабрис Тамба 37' (Шкендия), Лиридон Лятифи 62' (Шкендия)