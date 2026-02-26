«Самсунспор» одержал победу над «Шкендией» в ответной встрече 1/16 финала Лиги конференций — 3:0.
Оливье Нтчам открыл счет на 53-й минуте, реализовав пенальти. Шериф Ндиайе удвоил преимущество турецкого клуба на 71-й минуте. Дубль Мариуса (79', 90+2') установил окончательный счет в матче.
Результат матча
СамсунспорСамсун3:0ШкендияЛига конференций. 1/16 финала
1:0 Оливье Нтшан 53' пен. 2:0 Шериф Ндиайе 71' 3:0 Мариус Муандилмаджи 79'
Самсунспор: Окан Коджук, Зеки Явру (Joe Mendes 75'), Любомир Шатка, Рик Ван Дронгелен, Антуан Макумбу (Юнус Эмре Чифт 83'), Оливье Нтшан, Карло Хольсе, Шериф Ндиайе (Джелил Юксел 75'), Мариус Муандилмаджи, Logi Tomasson (Сонер Гёнюль 86'), Jaures Assoumou (Ebrima Ceesay 83')
Шкендия: Бабукарр Гайе, Роналдо Уэбстер, Анес Мельичи, Имран Фетай (Эндрит Красничи 77'), Александр Трумчи, Себастьян Спахиу (Бесарт Ибраими 61'), Арбин Зейнулай (Вейн Крстевски 86'), Лиридон Лятифи (Адаму Альхассан 77'), Фабрис Тамба, Fahd Ndzengue (Решат Рамадани 77'), Drilon Islami
Жёлтые карточки: Арбин Зейнулай 28' (Шкендия), Фабрис Тамба 37' (Шкендия), Лиридон Лятифи 62' (Шкендия)
«Самсунспор» выиграл противостояние у «Шкендии» с общим счетом 5:0 и вышел в 1/8 финала Лиги конференций.