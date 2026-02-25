Турецкий «Самсунспор» сыграет против македонской «Шкендии» в ответном матче стыкового раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 26 февраля, начало — в 20:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Самсунспор — Шкендия с коэффициентом для ставки за 1.85.
«Самсунспор»
Путь в плей-офф: «Самсунспор» вышел в 1/16 финала Лиги конференций с 12-го места, набрав 10 очков. В основном этапе турецкий коллектив переиграл «Хамрун» (3:0), «Динамо» Киев (3:0), «Легию» (1:0) и сыграл вничью с «Брейдабликом» (2:2).
Последние матчи: В первом матче плей-офф Лиги конференций «Самсунспор» одержал минимальную победу над «Шкендией» (1:0). В составе победителей голом отметился Мариус.
Не сыграют: Из-за травмы игру пропустят Танги Кулибали, Афонсо Соуза, Эмре Кылынч, Бедиран Четин и Сонер Айдогду.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В последних матчах «Самсунспор» одержал 2 победы, сыграл одну встречу вничью и в двух играх потерпел поражения. Между играми стыкового раунда Лиги конференций «красная молния» сыграла вничью с командой «Карагюмрюк» (0:0) в рамках Суперлиги.
«Шкендия»
Путь в плей-офф: «Шкендия» вышла в стыковой раунд Лиги конференций с 22-го места, набрав 7 очков. В основном этапе македонцы переиграли «Слован» (2:0), «Шелбурн» (1:0) и сыграли вничью с «Ягеллонией» (1:1).
Последние матчи: В первом матче стыкового раунда Лиги конференции македонский коллектив с минимальным счетом уступил турецкому «Самсунспору» (0:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Шкендия» одержала три победы, одну встречу завершила вничью и в одном поединке потерпела поражение.
Статистика для ставок
- «Шкендия» вышла в плей-офф Лиги конференций с 22-го места
- «Самсунспор» вышел в плей-офф Лиги конференций с 12-го места
- «Самсунспор» с минимальным счетом переиграл «Шкендию» (1:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Самсунспора» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.40, а победа «Шкендии» — в 10.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.17.
Прогноз: «Самсунспор» сыграет на классе и в ответном поединке 1/16 финала Лиги конференций. Турецкий клуб редко пропускает и часто забивает, не исключаем новой победы в исполнении коллектива Суперлиги Турции.
Ставка: Фора «Самсунспора» (-1.5) с коэффициентом 1.85.
Прогноз: В первом матче противостояния футболисты «Самсунспора» и «Шкендии» забили всего 1 мяч. Не исключаем того, что соперники сыграют по низам в предстоящем поединке.
Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.17.