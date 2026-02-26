Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отреагировал на результат встречи с «Монако» (2:2) в рамках ответного матча стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Луис Энрике globallookpress.com

«Нас не удивило качество игры, которое показал "Монако". Мы снова продемонстрировали стойкость и способность преодолевать трудности. Лига чемпионов — очень сложный турнир, и мы понимаем, что нам нужно прибавлять.

Следующие этапы будут непростыми, поэтому важно с каждым разом становиться лучше и продолжать делать то, что хорошо получается. В 1/8 финала мы готовы к любой команде и будем работать дальше, чтобы прибавлять. Настрой у нас простой — играть на победу в каждом матче», — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.