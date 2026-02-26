Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг получил травму и не сможет играть за клуб в течение ближайших пяти-шести недель. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Во время сегодняшней тренировки футболист повредил дистальную часть двуглавой мышцы правой ноги. По результатам обследования стало ясно, что на восстановление потребуется от пяти до шести недель.
В текущем сезоне Френки де Йонг сыграл 31 матч во всех турнирах, забив один гол и отдав семь результативных передач. Его контракт с «Барселоной» действует до лета 2029 года.