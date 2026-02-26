Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг получил травму и не сможет играть за клуб в течение ближайших пяти-шести недель. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Френки де Йонг globallookpress.com

Во время сегодняшней тренировки футболист повредил дистальную часть двуглавой мышцы правой ноги. По результатам обследования стало ясно, что на восстановление потребуется от пяти до шести недель.

В текущем сезоне Френки де Йонг сыграл 31 матч во всех турнирах, забив один гол и отдав семь результативных передач. Его контракт с «Барселоной» действует до лета 2029 года.