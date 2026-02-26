26 февраля в 20:45 мск состоится матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Црвена Звезда» сыграет с «Лиллем».

В прошлом матче «звездаши» продемонстрировали серьезность своих намерений и выиграли 1:0. Преимущество небольшое, однако результат показал потенциал «Црвены Звезды» в этом турнире.

Стоит отметить, что в текущем розыгрыше белградский коллектив во второй раз подряд обыграл «догов». В обоих случаях счет был 1:0. Возможно, сегодня не стоит ждать высокой результативности.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.92.

Котировки букмекеров: 3.02 на победу «Црвены Звезды», 1.41 на ее проход дальше, 2.36 на победу «Лилля» и 3.01 на его проход в следующий раунд.

Прогноз ИИ: победа «Лилля» со счетом 1:0.

