Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился ощущениями от первой части сезона в РПЛ.

Фабио Челестини globallookpress.com

«Она была позитивной. Мы завоевали титул, в течение нескольких недель шли первыми в чемпионате, дошли до полуфинала Пути РПЛ Кубка России, развивали молодых игроков, четырнадцать наших игроков вызывались в сборную. Особенно хорошо играли на старте сезона, это был храбрый атакующий футбол, которым мы дарили людям радость.

К концу первой части сезона у нас накопилась усталость, но даже так в некоторых матчах мы были успешны. В частности, обыграли дома в дерби "Спартак" (3:2). Четыре очка отставания от первого места — не очень большое расстояние», — приводит слова Челестини Sports.ru.

Перед стартом второй части сезона ЦСКА занимает четвертое место в РПЛ, набрав 36 очков за 18 встреч.