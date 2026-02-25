В ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов «Ньюкасл» в родных стенах победил «Карабах» со счетом 3:2.

На точные удары Сандро Тонали, Жоэлинтона и Свена Ботмана гости ответили забитыми мячами Камило Дурана и Элвина Джафаргулиева.

Результат матча

Ньюкасл Ньюкасл-на-Тайне 3:2 Карабах Агдам

1:0 Сандро Тонали 4' 2:0 Жоэлинтон 6' 2:1 Камило Дуран 51' 3:1 Свен Ботман 52' 3:2 Элвин Джафаргулиев 57'

Ньюкасл: Арон Ремсдейл, Киран Триппьер ( Льюис Холл 53' ), Свен Ботман ( Джозеф Уиллок 53' ), Дэниел Бёрн, Алекс Мерфи, Сандро Тонали, Джейкоб Мёрфи ( Leo Shahar 87' ), Харви Льюис Барнс, Жоэлинтон ( Энтони Гордон 54' ), Ник Вольтемаде, Уильям Осула ( Йоан Висса 73' )

Карабах: Матеуш Кохальски, Элвин Джафаргулиев ( Муса Гурбанлы 79' ), Кевин Медина, Бадави Гусейнов, Матеус Силва, Абделла Зубир ( Эммануэль Аддай 79' ), Джонатан Монтьель, Марко Янкович ( Турал Байрамов 79' ), Камило Дуран ( Алексей Кащук 69' ), Pedro Bicalho, Bolt

Жёлтая карточка: Pedro Bicalho 80' (Карабах)