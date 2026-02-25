В ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов «Ньюкасл» в родных стенах победил «Карабах» со счетом 3:2.
На точные удары Сандро Тонали, Жоэлинтона и Свена Ботмана гости ответили забитыми мячами Камило Дурана и Элвина Джафаргулиева.
Результат матча
НьюкаслНьюкасл-на-Тайне3:2КарабахАгдам
1:0 Сандро Тонали 4' 2:0 Жоэлинтон 6' 2:1 Камило Дуран 51' 3:1 Свен Ботман 52' 3:2 Элвин Джафаргулиев 57'
Ньюкасл: Арон Ремсдейл, Киран Триппьер (Льюис Холл 53'), Свен Ботман (Джозеф Уиллок 53'), Дэниел Бёрн, Алекс Мерфи, Сандро Тонали, Джейкоб Мёрфи (Leo Shahar 87'), Харви Льюис Барнс, Жоэлинтон (Энтони Гордон 54'), Ник Вольтемаде, Уильям Осула (Йоан Висса 73')
Карабах: Матеуш Кохальски, Элвин Джафаргулиев (Муса Гурбанлы 79'), Кевин Медина, Бадави Гусейнов, Матеус Силва, Абделла Зубир (Эммануэль Аддай 79'), Джонатан Монтьель, Марко Янкович (Турал Байрамов 79'), Камило Дуран (Алексей Кащук 69'), Pedro Bicalho, Bolt
Жёлтая карточка: Pedro Bicalho 80' (Карабах)
Таким образом, по сумме двух встреч «Ньюкасл» победил с результатом 9:3 и пробился в 1/8 финала турнира.