Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что Мексика без проблем примет чемпионат мира 2026 года.

Джанни Инфантино globallookpress.com

В воскресенье министерство обороны Мексики сообщило о ликвидации главаря одного из крупнейших наркокартелей Немесио Осегеры Сервантеса. Позднее в нескольких штатах в стране начались массовые поджоги автомобилей и перекрытие дорог. Были перенесены матч 7‑го тура чемпионата Мексики по футболу между «Керетаро» и «Хуаресом» и несколько встреч второго дивизиона и женской лиги. В среду в Керетаро должен пройти товарищеский матч между сборными Мексики и Исландии.

«Ситуация спокойная, сейчас все нормально. Все должно пройти без проблем», — цитирует Инфантино AS.

В Гвадалахаре (штат Халиско) должны пройти четыре матча группового этапа ЧМ-2026. Мундиаль состоится c 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде.