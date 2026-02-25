Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри высказался об игре «Буде-Глимта», который обыграл «Интер» по сумме двух встреч (3:1, 2:1) и пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов .

Тьерри Анри globallookpress.com

«Мы говорим о деньгах, (громких) именах… Но ничто не сравнится с командой. Если у вас ее нет, мне плевать на ваши деньги. Они атакуют и защищаются вместе, независимо от того, где они находятся на поле. Мы все должны помнить, что это командная игра, в этом суть футбола. Это урок для всех, для детей: вот что такое команда.

Это команда, которая хочет бороться друг за друга, мы видели везде в Европе. Они играли так против "Боруссии", против "Атлетико" и "Интера" этим вечером… Они показали, какой должна быть команда.

Это выглядит свежо в том смысле, что именно таким должен быть футбол, независимо от того, кто у вас в составе. В конце концов, важно то, что у вас в сердце. Они заслуживают быть там», — заявил Анри RMC Sport.

Напомним, что в рамках общего этапа Лиги чемпионов «Буде-Глимт» также обыгрывал «Манчестер Сити» (3:1) и «Атлетико» (2:1).