Футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафовала «Челси» и «Вест Хэм Юнайтед» после инцидента с потасовкой на матче Премьер-лиги, который завершился со счетом 3:2.

Марк Кукурелья globallookpress.com

Конфликт между Адамом Траоре и Марком Кукурельи на 96-й минуте привел к массовой драке с участием нескольких игроков. Жан-Клер Тодибо крепко схватил Жоао Педро за шею обеими руками. Главный судья Энтони Тэйлор сначала показал желтые карточки Траоре и Педро.

После просмотра повтора эпизода на мониторе с помощью видеоассистентов, он решил удалить Тодибо с поля, показав ему красную карточку.

Комиссия FA установила, что «Челси» и «Вест Хэм Юнайтед» не смогли предотвратить неподобающее и провокационное поведение своих игроков примерно на 95-й минуте матча.

Оба клуба признали свою вину. В результате регулирующая комиссия оштрафовала «Челси» на 325 000 фунтов, а «Вест Хэм Юнайтед» — на 300 000 фунтов.