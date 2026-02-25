Полузащитник «Зенита» Джон Джон высказался про переход в стан сине-бело-голубых.

Джон Джон globallookpress.com

«Питерский "Зенит" меня сразу зацепил. В тот момент осознал, что все делаю правильно, раз моя игра привлекает внимание. Ближе к зиме пришел запрос на трансфер. Согласился быстро — когда зовет сильнейший клуб России, сложно отказать.

Почему трансфер не состоялся летом? Думаю, все дело в позиции "Ред Булл Брагантино". Была непростая ситуация в чемпионате, и в клубе решили, что мой летний переход усложнит им жизнь, поэтому отказались от продажи, приняли решение дождаться более подходящего момента», — сказал футболист «СЭ».

Напомним, «Зенит» сообщил о трансфере Джона Джона 28 января.