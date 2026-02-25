Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов назвал главного фаворита в борьбе за чемпионство в РПЛ.

Фабио Челестини globallookpress.com

«Что касается главного фаворита в чемпионской гонке, то поставлю на ЦСКА. У Челестини был короткий срок, чтобы вступить в сезон, но мне армейцы понравились по структуре игры, был виден рисунок, какая у тренера формация, как футболисты это выполняют. Возможно, не хватало исполнителей, чтобы быть лидером уже после осеннего отрезка. Сейчас команда достаточно хорошо укрепилась.

Мы часто говорим о тренерах, которые приезжают в Россию, что они нам дают. Не побоюсь этого слова, но было у нас очень много шарлатанов. Но Челестини — это специалист неплохого уровня, он знает футбол. Теперь, когда в его команду влились новые футболисты, то для меня они стали главными фаворитами весеннего отрезка», — заявил Чернышова «Советский спорт».

ЦСКА занимает после 18-ти туров четвертое место в РПЛ, набрав 36 очков. Лидирует в турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» с 40 баллами в активе.