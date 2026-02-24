Наставник «Зенита» Сергей Семак высказался о будущем. По словам специалиста, он не устал от работы.

Сергей Семак globallookpress.com

«Меня мотивируют работа, игра, победы. Есть два пути, о которых я уже говорил выше — менять тренера или обновлять состав. Тот факт, что я ещё в "Зените" — это решение руководства. Я это решение уважаю, готов работать. Если они посчитают, что я не справляюсь, они меня заменят. Тренера можно уволить одним днём. Я ни в одном клубе не инициировал разговоров о новом контракте и моём будущем в целом.

Если бы в 2018-м кто-то сказал, что при мне и моём штабе "Зенит" будет в каждом сезоне до последнего бороться за титул, все были бы рады. Планка очень высока, поэтому восприятие другое. Но на сегодняшний день я не устал от работы», — сказал Семак «Чемпионату».

Семак тренирует «Зенит» с 2018 года.