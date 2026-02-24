Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о возможном выкупе полузащитника Данила Пруцева. Футболист был арендован у «Спартака».

Данил Пруцев globallookpress.com

«Мы уже говорили, что Пруцев нам подходит и мы бы хотели его выкупить. Если будет такая возможность, воспользуемся ей. Данил нас всем устраивает, и ему все нравится — он хочет играть в "Локомотиве", говорил об этом и главному тренеру.

Со "Спартаком" пока не обсуждали возможность выкупа. У Данила есть представители, с кем он на связи. Всех деталей рассказать не могу», — сказал Ульянов «СЭ».

«Локомотив» после 18 туров идет третьим в таблице РПЛ, набрав 37 очков.