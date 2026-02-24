Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими окажется на скамье подсудимых по делу об изнасиловании, как стало известно из публикации в газете Le Parisien.

Ашраф Хакими globallookpress.com

В марте 2023 года прокуратура Нантера выдвинула обвинения против Хакими. Футболиста обвиняют в изнасиловании 24-летней женщины, которая обратилась в правоохранительные органы в феврале того же года. По информации Le Parisien, опубликованной в августе 2025 года, Хакими может быть приговорен к лишению свободы на срок до 15 лет, если вина будет доказана.

Ашраф Хакими выступает за «ПСЖ» с летнего трансферного окна 2021 года. За это время команда под его руководством четыре раза становилась чемпионом Франции, трижды выигрывала Суперкубок страны, дважды Кубок Франции, а также добивалась побед в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.