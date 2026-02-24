Российский экс-футболист Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от работы Хуана Карседо в «Спартаке».

Динияр Билялетдинов globallookpress.com

«Сами понимаете, что "Спартак" — команда, где работают под большим давлением. Это и пресса, и болельщики. Наши ожидания от команды всегда влияют на атакующий футбол, на зрелищность. Есть определённые требования.

Я работал с Карседо. Он неплохо понимает комбинационную игру. Думаю, что со "Спартаком" у него может что-то красивое получиться», — приводит слова Билялетдинова «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» по итогам первой части сезона располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, которая возобновится уже на этой неделе.