Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне, как сообщает El Chiringuito, близок к тому, чтобы возглавить миланский «Интер» по завершении текущего сезона. Аргентинский специалист уже достиг предварительной договоренности с итальянским клубом.

Диего Симеоне globallookpress.com

Соглашение между «Интером» и Симеоне было достигнуто после победы «Атлетико» над «Эспаньолом» в матче 25-го тура испанской Ла Лиги со счетом 4:2. Миланский клуб готов предложить новому наставнику контракт на один сезон.

Ранее стало известно, что отношения между Симеоне и спортивным директором «Атлетико» Матеу Алемани серьезно ухудшились после зимнего трансферного окна. В связи с этим клуб начал искать замену для своего нынешнего тренера.

Диего Симеоне руководит «Атлетико» с декабря 2011 года. За это время команда дважды становилась чемпионом Испании и выиграла Лигу Европы.