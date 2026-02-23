В матче 26-го тура итальянской Серии А «Рома» в родных стенах разгромила «Кремонезе» со счетом 3:0.
Открыл счет в этой игре Брайан Кристанте на 59-й минуте встречи, удвоил преимущество хозяев Еван Н'Дика на 77-й минуте, а точку в игре поставил Никколо Писилли на 86-й минуте.
Результат матча
РомаРим3:0КремонезеКремона
1:0 Бриан Кристанте 59' 2:0 Эван Н'Дика 77' 3:0 Никколо Писилли 86'
Рома: Миле Свилар, Джанлука Манчини, Эван Н'Дика, Даниэле Гиларди (Нейл Эль-Айнауи 46'), Зеки Челик (Ян Зёлковский 85'), Бриан Кристанте, Ману Коне, Уэсли Франса, Лоренцо Пеллегрини (Никколо Писилли 72'), Брайан Сарагоса (Лоренсо Вентурино 56'), Дониелл Мален
Кремонезе: Эмиль Аудеро, Джузеппе Пеццелла (Микаил Файе 74'), Себастьяно Луперто, Франческо Фолино, Мартин Пайеро (Варрен Бондо 49'), Юссеф Мале, Мортен Торсби, Филиппо Терраччано, Федерико Бонаццоли, Антонио Санабрия (Джейми Варди 63'), Алессио Дзербин (Милан Дюрич 74')
Жёлтые карточки: Нейл Эль-Айнауи 66' — Мортен Торсби 24'
«Рома» набрала 50 баллов и закрепилась на четвертом месте в турнирной таблице Серии А. «Кремонезе» с 24 очками идет 16-м.