В матче 26-го тура итальянской Серии А «Рома» в родных стенах разгромила «Кремонезе» со счетом 3:0.

Никколо Писилли globallookpress.com

Открыл счет в этой игре Брайан Кристанте на 59-й минуте встречи, удвоил преимущество хозяев Еван Н'Дика на 77-й минуте, а точку в игре поставил Никколо Писилли на 86-й минуте.

Результат матча Рома Рим 3:0 Кремонезе Кремона 1:0 Бриан Кристанте 59' 2:0 Эван Н'Дика 77' 3:0 Никколо Писилли 86' Рома: Миле Свилар, Джанлука Манчини, Эван Н'Дика, Даниэле Гиларди ( Нейл Эль-Айнауи 46' ), Зеки Челик ( Ян Зёлковский 85' ), Бриан Кристанте, Ману Коне, Уэсли Франса, Лоренцо Пеллегрини ( Никколо Писилли 72' ), Брайан Сарагоса ( Лоренсо Вентурино 56' ), Дониелл Мален Кремонезе: Эмиль Аудеро, Джузеппе Пеццелла ( Микаил Файе 74' ), Себастьяно Луперто, Франческо Фолино, Мартин Пайеро ( Варрен Бондо 49' ), Юссеф Мале, Мортен Торсби, Филиппо Терраччано, Федерико Бонаццоли, Антонио Санабрия ( Джейми Варди 63' ), Алессио Дзербин ( Милан Дюрич 74' ) Жёлтые карточки: Нейл Эль-Айнауи 66' — Мортен Торсби 24'

Статистика матча 5 Удары в створ 0 11 Удары мимо 1 58 Владение мячом 42 9 Угловые удары 1 0 Офсайды 3 12 Фолы 10

«Рома» набрала 50 баллов и закрепилась на четвертом месте в турнирной таблице Серии А. «Кремонезе» с 24 очками идет 16-м.