Вингер «Бенфики» Джанлука Престианни извинился перед своими партнёрами по клубу за скандал с Винисиусом Жуниором, произошедший в первом стыковом матче Лиги чемпионов за выход в 1/8 финала. Игра завершилась поражением португальской команды со счётом 0:1.

Инцидент произошёл на 50-й минуте, когда Винисиус обратился к главному арбитру Франсуа Летексье, утверждая, что Престианни якобы оскорбил его расовым выражением. Во время разговора футболист прикрывал рот футболкой, из-за чего было сложно расслышать его слова. По данному эпизоду уже начато расследование УЕФА.

После одной из тренировок Престианни извинился перед командой за внимание и резонанс, вызванные ситуацией, при этом категорически отрицая обвинения в расизме. Он подчеркнул, что эти утверждения не соответствуют действительности и оказали негативное влияние на него как профессионально, так и в личной жизни.