Хавбек «Милана» Лука Модрич летом может оказаться в загребском «Динамо», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Лука Модрич globallookpress.com

40-летний футболист рассматривает вариант с возвращением в родную команду после чемпионата мира 2026 года.

Нынешнее соглашение Модрича с «Миланом» заканчивается по окончании сезона, но в нем имеется функция продления еще на год.

Полузащитника зовет в «Динамо» Загреб президент клуба Звонимир Бобан, которым был кумиром для Луки, когда он начинал свою карьеру, а Бобан блистал в стане россонери.

В этом сезоне Модрич провел 28 игр за «Милан», забил 2 гола и сделал 3 ассиста.