Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик высказался о состоянии полузащитника Мэйсона Маунта и защитника Маттейса де Лигта.

Мэйсон Маунт globallookpress.com

«Мэйсон скоро вернётся на поле. Думаю, нам следует набраться терпения, не хотим ничего торопить. Мэйсон — важная часть команды, хотим, чтобы он вернулся в строй и был готов к игре, Маунт будет очень полезен. Он приближается к возвращению на поле, что здорово.

В случае с Маттейсом мы продолжаем работать над этим, но, как я говорил на прошлой неделе, он немного отстаёт от Мэйсона по срокам восстановлении, поэтому мы просто стараемся работать с ним, чтобы помочь ему как можно скорее вернуться в игру», — цитирует Каррика клубная пресс-служба.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ на данный момент.