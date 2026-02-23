Федерация футбола Румынии сообщила, что Мирча Луческу будет руководить национальной сборной в мартовских стыковых матчах отбора к чемпионату мира 2026 года и лично присутствовать на тренерской скамейке.

Мирча Луческу globallookpress.com

После прохождения медицинского обследования в одной из клиник Брюсселя врачи подтвердили, что состояние специалиста позволяет ему в полном объёме выполнять тренерские обязанности. Обсудив ситуацию с руководством федерации, Луческу выразил готовность продолжить работу с командой в решающий период квалификации.

В марте сборная Румынии встретится с Турцией в рамках плей-офф. В случае победы румынам предстоит сыграть с победителем противостояния Словакия — Косово. Оба матча команда проведёт в гостях.