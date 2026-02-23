Наставник «Ромы» Джанпьеро Гасперини отреагировал на победу над «Кремонезе» (3:0) в домашнем матче 26-го тура Серии А.

Джанпьеро Гасперини globallookpress.com

«В первом тайме нам пришлось тяжело, было непросто вскрывать их оборону в финальной трети, но затем мы перевели Кристанте ближе к Малену, забили с углового и плотину прорвало.

Я надеялся, что здесь все сложится хорошо. Когда увидел настрой этих парней на первых тренировках, я убедился, что мы выступим очень хорошо. Может, не настолько, но дух с первых дней был амбициозным, твердым, а у нас много молодых игроков, которые прогрессируют. Такие ребята, как Пизилли, Вентурино, Гиларди и Циолковски, отлично растут, на это очень приятно смотреть».

Кристанте уже забивал с углового «Фиорентине», он способен отличиться со стандартов, мы стараемся чередовать движения при розыгрышах «мертвых» мячей. Помимо того что сегодня хорошо подали, думаю, мы и двигались грамотно, создавая пространство. В этом сезоне многие команды забивают со стандартов, мы немного отставали, но сегодня наверстали двумя голами«, — цитирует тренера DAZN.

"Рома" идет 4-й в таблице Серии А, набрав 50 очков в 26 встречах.