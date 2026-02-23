Представитель бывшего защитника сборной России Георгия Джикии Владимир Кузьмичев высказал свое мнения по поводу того, что игрок не проходит в основу турецкого «Антальяспор».

Георгий Джикия globallookpress.com

«Что касается игрового времени Георгия, вопрос надо задавать главному тренеру. Возможно, он считает, что Георгий ещё в не необходимых кондициях для команды. Однако у самого Георгия всё нормально. Он тренируется и в тренировочном процессе будет доказывать свою состоятельность. Надеюсь, в ближайшее время мы его увидим на поле», — сказал агент «Чемпионату».

32-летний игрок перебрался в «Антальяпор» летом 2025 года в качестве свободного агента после ухода из «Химок». Всего в этом сезоне провел 13 матчей и забил в них два мяча во всех турнирах. После пять туров Джикия просидел в запасе.