Главный тренер «Интера» Кристиан Киву поделился мыслями перед ответным матчем с норвежским клубом «Буде-Глимт» в Лиге чемпионов.

Кристиан Киву globallookpress.com

«Итогом первого матча стали поражение и большое разочарование. Мы заслужили это, потом мы подумали о матче "Лечче", а с субботы и далее — об этой игре. Нам нужно перезарядить батареи, но мы способны изменить результат к лучшему и сделаем все, что в наших силах», — цитирует Киву Sky Sport Italia.

Встреча состоится во вторник, 24 февраля, в Милане, где «Интер» попытается отыграться после поражения в первом матче со счетом 1:3.