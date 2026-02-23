Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от второй части сезона РПЛ, а также оценил шансы «Балтики» финишировать выше «Спартака».

Дмитрий Булыкин globallookpress.com

«Для меня сейчас есть три фаворита на чемпионство — "Краснодар", "Зенит" и ЦСКА, которые хорошо укрепились. На мой взгляд, "Краснодар" и "Зенит" будут идти рядышком. А что касается ЦСКА, посмотрим, как они будут выглядеть весной. Потому что по составу они вполне способны биться за чемпионство.

Шансы "Балтики" финишировать выше "Спартака"? Эффект "Балтики" сейчас пропадет. Все-таки все будут готовиться к ней по-другому, и мне кажется, команда не сможет держать высокий темп в ответственных играх. В этом смысле "Спартак" по мастерству и классу лучше. Поэтому они должны быть выше и показать, что класс и мастерство все-таки должны бить физическую готовность. На одной физической готовности обычно далеко не уедешь в футболе», — сказал Булыкин Sport24.

Напомним, «Краснодар» является действующим чемпионом России по футболу.