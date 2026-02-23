Бывший главный тренер «Зенит» и сборной России Дик Адвокат покинул сборную Кюрасао, которой он вывел впервые в истории на чемпионат мира 2026 года.

Дик Адвокат globallookpress.com

«Я всегда говорил, что семья важнее футбола. Так что это естественное решение.

Но это не меняет того факта, что я буду очень скучать по Кюрасао, его людям и моим коллегам. Я считаю, что выход на чемпионат мира со сборной самой маленькой страны в истории этого турнира стало одним из самых ярких событий в моей карьере. Я горжусь своими игроками и штабом, а также членами правления, которые верили в нас», — заявил Адвокат Voetbal International.

78-летний Адвокат принял Кюрасао в январе 2024 года. В группе на ЧМ-2026 сборной предстоит провести матчи со сборными Германии, Эквадора и Кот-д’Ивуара. Новым наставником Кюрасао станет тоже голландец Фред Руттен, возглавлявший ПСВ, «Твенте», «Шальке» и «Фейеноорд».