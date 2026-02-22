Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате отметил, что в клубе продолжают рассчитывать на российского хавбека Арсена Захаряна, несмотря на критику со стороны фанатов.

Арсен Захарян globallookpress.com

Захарян вышел на поле в матче 25-го тура Примеры с «Овьедо» (3:3). Арсен появился на 77-й минуте. После матча Захаряна критиковали в соцсетях за упущенные моменты.

«Главный тренер говорит о нем позитивно. Клуб не рассматривает его продажу этим летом. Мы ожидаем, что Захарян продолжит расти вместе с нами», — сказал Мундуате Sport24.