Главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор поделился мнением об игре своей команды в матче 27-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:4).

Игор Тудор — главный тренер «Тоттенхэма» globallookpress.com

«Тяжелое начало против команды, которая сейчас находится в такой форме.  Физически они были на другом уровне, так что я их поздравляю.  Они были намного лучше и заслужили эту победу.  Я увидел тот настрой, с которым мы хотели работать, но этого оказалось недостаточно.

Во вторник я понял, что нам нужно серьезно работать.  Сейчас, на данный момент, у команды множество проблем.  Единственное, что нужно делать, — это работать на тренировках изо дня в день и быть скромными.  Мы должны быть более агрессивными, более компактными.  Это главное.

Вы видите разницу в остроте мышления между одной командой и другими.  Нам нужно это изменить.  Я видел игроков, которые могли бы это сделать, но нам нужно больше времени.  Мысли о вылете никому ничего не дадут», — сказал Тудор BBC.

После этого матча «Тоттенхэм» располагается на 16-й позиции в таблице АПЛ с 29-ю очками в активе.  В следующем поединке «шпоры» сыграют против «Фулхэма» 1-го марта.