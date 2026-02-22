Главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор поделился мнением об игре своей команды в матче 27-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:4).

Игор Тудор — главный тренер «Тоттенхэма» globallookpress.com

«Тяжелое начало против команды, которая сейчас находится в такой форме. Физически они были на другом уровне, так что я их поздравляю. Они были намного лучше и заслужили эту победу. Я увидел тот настрой, с которым мы хотели работать, но этого оказалось недостаточно.

Во вторник я понял, что нам нужно серьезно работать. Сейчас, на данный момент, у команды множество проблем. Единственное, что нужно делать, — это работать на тренировках изо дня в день и быть скромными. Мы должны быть более агрессивными, более компактными. Это главное.

Вы видите разницу в остроте мышления между одной командой и другими. Нам нужно это изменить. Я видел игроков, которые могли бы это сделать, но нам нужно больше времени. Мысли о вылете никому ничего не дадут», — сказал Тудор BBC.

После этого матча «Тоттенхэм» располагается на 16-й позиции в таблице АПЛ с 29-ю очками в активе. В следующем поединке «шпоры» сыграют против «Фулхэма» 1-го марта.