22 февраля в Лондоне состоится дерби «Тоттенхэм» и «Арсенала», которые сыграют в матче 27-го тура АПЛ. Старт встречи в 19:30 мск.

«Тоттенхэм» в очень сложном положении. Впервые за многие годы «шпорам» реально грозит вылет в Чемпионшип. Клуб всего в 4 очках от зоны вылета, а победы — нечастое для хозяев явление.

В последних турах «Тоттенхэм» проиграл «Ньюкаслу» (1:2) и «Ман Юнайтед» (0:2). После этого руководство решило уволить Томаса Франка с поста главного тренера. Его место занял хорват Игор Тудор. Но справится ли он с текущей ситуацией? Стоит добавить, что у «Тоттенхэма» огромное количество травмированных игроков основного состава.

«Арсенал» с 58 очками лидирует в таблице. Сейчас «канониры» опережают «Ман Сити» на 2 очка, но победа увеличит эту дистанцию до 5 баллов. При этом коллектив Микеля Артеты тоже ошибается. В прошлом туре гости не смогли победить аутсайдера, сыграв 2:2 с «Вулверхэмптоном», а перед этим у них была ничья 1:1 с «Брентфордом». Удастся ли «Арсеналу» сегодня выиграть? В прошлый раз он разгромил «Тоттенхэм» 4:1.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.81.

Букмекеры считают фаворитом «Арсенал» за 1.47, на «Тоттенхэм» они дают 7.37, на ничью — 4.53.

ИИ предсказал крупную победу «Арсенала» со счетом 4:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Арсенал» смотрите на LiveCup.Run.

